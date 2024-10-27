Маккиннон вручил Йокичу приз MVP НБА перед матчем

MVP НХЛ Нэтан Маккиннон вручил Николе Йокичу приз MVP НБА перед матчем.

13 октября хоккеист «Колорадо » Маккиннон получил приз, вручаемый самому ценному для своей команды игроку в регулярке НХЛ , от MVP НБА 2024 года Николы Йокича .

В субботу Маккиннон вышел на площадку Ball Arena перед матчем «Денвера» против «Клипперс». Он принес туда приз MVP НБА, поставил его на стол. После этого к нему подошел баскетболист «Денвера» Йокич.

Спортсмены снова сделали совместное фото.

Фото:x.com/nuggets