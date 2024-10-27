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Маккиннон вручил Йокичу приз MVP НБА перед матчем

MVP НХЛ Нэтан Маккиннон вручил Николе Йокичу приз MVP НБА перед матчем.

13 октября хоккеист «Колорадо» Маккиннон получил приз, вручаемый самому ценному для своей команды игроку в регулярке НХЛ, от MVP НБА 2024 года Николы Йокича.

В субботу Маккиннон вышел на площадку Ball Arena перед матчем «Денвера» против «Клипперс». Он принес туда приз MVP НБА, поставил его на стол. После этого к нему подошел баскетболист «Денвера» Йокич. 

Спортсмены снова сделали совместное фото.

Фото:x.com/nuggets

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКолорадо
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Ball Arena
logoНэтан Маккиннон
logoНикола Йокич
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