Коваленко сделал 2 передачи в матче с «Ютой». У него 3 очка в 8 играх за «Колорадо» в сезоне
Николай Коваленко сделал 2 передачи в матче с «Ютой».
Форвард «Колорадо» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ (5:1).
На счету 25-летнего россиянина стало 3 (0+3) очка в 8 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 3».
Сегодня Николай (13:17, 0:43 – в большинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и применил 3 силовых приема.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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