Коваленко сделал 2 передачи в матче с «Ютой». У него 3 очка в 8 играх за «Колорадо» в сезоне

Николай Коваленко сделал 2 передачи в матче с «Ютой».

Форвард «Колорадо » дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ (5:1).

На счету 25-летнего россиянина стало 3 (0+3) очка в 8 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «минус 3».

Сегодня Николай (13:17, 0:43 – в большинстве, «+1») отметился 1 броском в створ и применил 3 силовых приема.