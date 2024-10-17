Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ с передачи Кросби. В 2022 году Сидни забил свой 500-й гол с паса Евгения

Евгений Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ с передачи Сидни Кросби.

Форвард «Питтсбурга» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (6:5 ОТ).

38-летний нападающий отличился в начале третьего периода после передачи Сидни Кросби из-за ворот. После этого все игроки «Пингвинс» выскочили на лед, чтобы поздравить россиянина.

Капитан «Питтсбурга » достиг отметки 500 шайб в рамках регулярок в феврале 2022 года в матче против «Филадельфии» (5:4 ОТ). Он забросил юбилейную шайбу с передачи Малкина .

Малкин – 2-й россиянин в НХЛ, забросивший 500 шайб. В истории лиги – 48-й игрок с таким достижением