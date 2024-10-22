Тирни о Малкине: «Невероятное сочетание габаритов, скорости и техники. Не осознаешь, насколько он хорош, пока не выйдешь играть против него»

Крис Тирни поделился мнением о форварде «Питтсбурга» Евгении Малкине.

– Согласитесь, что Малкина очень сильно недооценивают в НХЛ?

– Абсолютно. Когда в одной команде играют две суперзвезды, всегда сложно в достаточном объеме оценить вторую. Это два отличных игрока. Но Кросби – капитан, он получает гораздо больше внимания.

Ты не осознаешь, насколько хорош Малкин, пока не выйдешь играть против него. Я даже не мог представить, насколько он огромен, пока не вышел против него.

Невероятное сочетание габаритов, скорости и техники. Когда у него идет игра, его практически невозможно остановить, – сказал нападающий минского «Динамо » Крис Тирни , ранее выступавший в НХЛ .