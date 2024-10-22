Тирни о Малкине: «Невероятное сочетание габаритов, скорости и техники. Не осознаешь, насколько он хорош, пока не выйдешь играть против него»
Крис Тирни поделился мнением о форварде «Питтсбурга» Евгении Малкине.
– Согласитесь, что Малкина очень сильно недооценивают в НХЛ?
– Абсолютно. Когда в одной команде играют две суперзвезды, всегда сложно в достаточном объеме оценить вторую. Это два отличных игрока. Но Кросби – капитан, он получает гораздо больше внимания.
Ты не осознаешь, насколько хорош Малкин, пока не выйдешь играть против него. Я даже не мог представить, насколько он огромен, пока не вышел против него.
Невероятное сочетание габаритов, скорости и техники. Когда у него идет игра, его практически невозможно остановить, – сказал нападающий минского «Динамо» Крис Тирни, ранее выступавший в НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости