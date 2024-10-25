Вячеслав Фетисов: «Мичков – молодец, хорошо себя проявляет. Надеюсь, он возьмет награду «Новичок года»
Вячеслав Фетисов оценил игру форварда Матвея Мичкова в дебютном сезоне в НХЛ.
На счету Мичкова 7 (3+4) очков в 7 матчах.
«Мичков – молодец, хорошо себя проявляет. Надеюсь, он возьмет награду «Новичок года» («Колдер Трофи» – прим. Спортс’‘).
Какой у него потолок игры на мой взгляд? Судя по тому, какие разговоры ходят о нем, это будет игрок высокого класса. Нужна работоспособность и удача», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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