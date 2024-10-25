Вячеслав Фетисов оценил игру форварда Матвея Мичкова в дебютном сезоне в НХЛ.

На счету Мичкова 7 (3+4) очков в 7 матчах.

«Мичков – молодец, хорошо себя проявляет. Надеюсь, он возьмет награду «Новичок года» («Колдер Трофи» – прим. Спортс’‘).

Какой у него потолок игры на мой взгляд? Судя по тому, какие разговоры ходят о нем, это будет игрок высокого класса. Нужна работоспособность и удача», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.