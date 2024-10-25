Терещенко о Мичкове: «Вспоминаю себя в 19 лет – мы были совсем другие. Но я рад, что сегодня находятся молодые парни, которые двигаются в правильном направлении»

Алексей Терещенко оценил старт карьеры Матвея Мичкова в НХЛ.

19-летний нападающий набрал 7 (3+4) очков в 7 первых матчах за «Филадельфию».

«Вообще не удивлен результативности Мичкова . Немало было 19-летних ребят, которые так себя реализовывали.

Он четко знал, чего хотел, поэтому и уехал. В «Филадельфии» его ждали, там теперь открыто говорят, как изменилась их игра в большинстве с приходом Мичкова. Теперь надо подождать, со временем у него появится взрослая, зрелая уверенность, он будет только прибавлять.

Мне сложно судить о его психологии из-за разницы в поколениях. Вспоминаю себя в 19 лет – мы были совсем другие. Но я рад, что сегодня находятся молодые парни, которые двигаются, развиваются в правильном направлении. Хочется лишь, чтобы больше было у нас Мичковых. К сожалению, академии наши дают очень мало таких хоккеистов, это настоящая беда», – сказал трехкратный чемпион мира.