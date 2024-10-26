  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Петтерссон про 0+3 в 6 матчах: «Хоккеистов оценивают по очкам. Могу создать моменты и не набрать баллов – в глазах некоторых это нехорошая игра»
2

Петтерссон про 0+3 в 6 матчах: «Хоккеистов оценивают по очкам. Могу создать моменты и не набрать баллов – в глазах некоторых это нехорошая игра»

Элиас Петтерссон дал комментарий относительно качества своей игры.

Швед набрал 3 (0+3) в 6 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне

«В нынешнем хоккее игроков оценивают по тому, сколько очков они набирают, чтобы определить, хорошо вы играете или нет

Я могу создать много моментов и не набрать очков. В глазах некоторых это нехорошая игра. Конечно, я мог бы набрать еще немного очков.

Я создавал моменты, у меня были хорошие шансы забить, я попадал в перекладину.

Никогда не знаешь, какие шансы у тебя будут, поэтому стараешься усердно работать, создавать моменты и смотреть, что из этого получится», – сказал нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoВанкувер
logoНХЛ
logoЭлиас Петтерссон
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Токкет про 0+3 Петтерссона в 6 матчах: «Нужно работать ногами – это самое главное. Начинаются сложности, когда он перестает кататься»
3сегодня, 08:39
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Просмотрели эпизод – не было никакого мата». Вице-президент КХЛ о кричалках в матче «Спартака» и СКА
239 минут назад
Назаров о кричалке про СКА: «Такие матчи лучше смотреть с приглушенным звуком. А мы можем восхищаться работоспособностью национального лидера – сразу 13 новых стран-партнеров»
922 минуты назад
Терещенко про «СКА – позор российского хоккея»: «К клубу неоднозначное отношение, переходы, проблема есть. Болельщики все видят и понимают»
1953 минуты назад
Депутат Журова про «СКА – позор российского хоккея»: «Если фанаты хотят высказаться, пусть делают это в соцсетях. В чем позор – в том, что вас обыграли?»
64сегодня, 11:29
КХЛ. «Нефтехимик» примет «Автомобилист»
11сегодня, 11:20
Губерниев о фанатах «Спартака»: «СКА и Ротенберг готовы держать удар и бороться за Кубок Гагарина. Подобные камбэки нужны не только ленинградскому, но и всему хоккею»
10сегодня, 11:15
Марат Хуснутдинов: «Большое спасибо системе Ротенберга. В СКА я играл с ветеранами – это сыграло важную роль. Я выбрал правильный путь»
10сегодня, 10:35
Депутат Свищев про «СКА – позор российского хоккея»: «Отвратительно. Не могу объяснить, почему к спортсменам Петербурга такое отношение. Если оставим это без внимания, начнется хулиганство»
130сегодня, 10:34
Мартемьянов близок к отставке из «Амура». Команда идет 11-й на Востоке, проиграв два прошлых матча с общим счетом 0:12
5сегодня, 10:10
Майоров о кричалке про СКА: «Ничего хамского, желаю Ротенбергу спокойнее относиться. Ну «позор нашего хоккея», и что? Про «Зенит» тоже кричат. Все в рамках нормы»
65сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Амура» о возможности отставки Мартемьянова: «Комментировать нечего, команда готовится. В клубе все переживают по поводу сложившейся ситуации»
43 минуты назад
Каменский о кричалке фанатов Спартака про СКА: «Отрицательно отношусь – у нас хорошая атмосфера на хоккее. Эмоции, но стараемся, чтобы этого было меньше»
7сегодня, 10:49
«Барыс» расторг контракт с Грантом с выплатой компенсации. Защитник провел 22 дня в клубе и сыграл 2 матча
сегодня, 09:03
Медведев о поведении болельщиков «Спартака»: «КХЛ сама взялась рассмотреть и разобраться»
7сегодня, 08:16
Кузнецов об идеальном общении игроков и арбитров: «Покричим, поматеримся и потом остынем. Судьи – тоже люди. Они хоккеистов в прессе не чихвостят, а у нас есть такое»
2сегодня, 07:45
Мартемьянов об «Амуре» после 0:12 от ЦСКА и «Локомотива»: «Нам деваться некуда. Нужна хотя бы какая-то победа, чтобы команда воспрянула. Я парням верю»
2сегодня, 06:58
Салливан о «Питтсбурге» после 0:4 от «Эдмонтона»: «Бломквист сыграл потрясающе. В целом мы просто недостаточно хороши. Мало владеем шайбой, нет командной игры»
3сегодня, 06:35
Торторелла о 6 поражениях «Филадельфии» в 7 играх на старте: «Мы молоды, мы перестраиваемся. Получаем удары под дых. Но в целом можем быть лучше»
2сегодня, 06:22
Скиннер с шатаутом, Барбашев с дублем и Хорват с голом в овертайме – звезды дня в НХЛ
сегодня, 05:34
Свечков забросил 2 шайбы в 2 матчах за фарм «Нэшвилла» в АХЛ. Форвард пропустил стартовые игры из-за травмы
сегодня, 05:22