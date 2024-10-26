Петтерссон про 0+3 в 6 матчах: «Хоккеистов оценивают по очкам. Могу создать моменты и не набрать баллов – в глазах некоторых это нехорошая игра»
Элиас Петтерссон дал комментарий относительно качества своей игры.
Швед набрал 3 (0+3) в 6 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне
«В нынешнем хоккее игроков оценивают по тому, сколько очков они набирают, чтобы определить, хорошо вы играете или нет
Я могу создать много моментов и не набрать очков. В глазах некоторых это нехорошая игра. Конечно, я мог бы набрать еще немного очков.
Я создавал моменты, у меня были хорошие шансы забить, я попадал в перекладину.
Никогда не знаешь, какие шансы у тебя будут, поэтому стараешься усердно работать, создавать моменты и смотреть, что из этого получится», – сказал нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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