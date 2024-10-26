Токкет про 0+3 Петтерссона в 6 матчах: «Нужно работать ногами – это самое главное. Начинаются сложности, когда он перестает кататься»

Рик Токкет поделился мыслями о том, как Элиасу Петтерссону улучшить игру.

Нападающий «Ванкувера» набрал 3 (0+3) очка в 6 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

«Все сводится к тому, что ему нужно начать работать ногами больше, чем когда-либо. Это самое главное. Я не знаю, физическая это или психологическая проблема, но он это понимает.

Когда анализируешь видео с ним или смотришь матч, то видишь, что у него начинаются сложности, когда он перестает кататься.

Самое главное для нас – работать с ним и убедиться, что он все понимает. Нужно работать ногами. Тогда все получится самим собой.

У нас есть план. Будут моменты, когда я попрошу его выйти на лед на 20 минут раньше перед тренировкой, чтобы поработать с тренерами, или после тренировки. Но не каждый день. Я не хочу его выматывать.

Но будут моменты, когда ему придется работать над своей игрой», – сказал главный тренер «Ванкувера » Рик Токкет .