Гатиятулин об усилении «Ак Барса»: «Не всем легионерам удается проявить себя в КХЛ, не хотим в спешке кого-то брать. Идет работа. Маклауд – хороший игрок, но мы знаем его ситуацию»

Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Адмиралом» (2:0).

– Хәерле кич, егетләр булдырды. Мы ожидали, что будет непростой матч, таким он и получился. Было видно, что не хватало взаимопонимания в звеньях после перестановок, которые мы наигрывали в паузу. Но потихоньку ребята сыгрывались.

Для нас важно, что мы сыграли строго в обороне и проявили характер, потому что непросто было войти в игровой ритм после паузы. Мы справились с основной задачей на сегодня – победить.

Хочу отметить, что на всех домашних матчах сезона у нас аншлаг, огромное спасибо болельщикам за это, нас поддерживают даже в непростой период, они всегда с нами.

– Как оцените движение команды после девятидневной паузы?

– Было видно, что и движение другое, и брак был в передачах, и решения затягивались. Ушло какое-то время на раскачку, но ребята молодцы, они выполняли то, что мы просили.

В каждой игре бывают ошибки, над ними мы работаем, но здесь важно, что ребята проявили характер.

– Длинные паузы в чемпионате помогают восстанавливать силы, а есть ли негативные стороны? Может, в плане дисциплины?

– На это паузы не влияют, ошибки с удалениями происходят на фоне усталости, переигранных смен, как правило. Задача тренеров – доносить это хоккеистам, чтобы ошибки не повторялись. Стараемся это делать.

– Как оцените первое звено в новом составе? Кирилл Семенов сходу влился и забросил две шайбы.

– Я выделю всю команду сегодня. Но если говорить про их звено, то у них было не так много времени, чтобы наладить химию. Но ребята опытные, они молодцы, забили сегодня. Но, повторюсь, это командная работа.

– Ник Петан выбыл на длительный срок. Рассматриваете ли вы какие-то подписания в состав для его замены?

– Мы и до ситуации с Ником работали в этом направлении. Не всем легионерам удается проявить себя в КХЛ , поэтому не хотим в спешке кого-то брать. Идет работа, мы ждем кандидата, который нас действительно усилит.

– Смотрели ли вы на Майкла Маклауда, который хорошо проявил себя с «Барысом»?

– В общем это хороший игрок, но мы все знаем его ситуацию. Пока говорить не о чем, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин.