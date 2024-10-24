Галимов об игре с Радуловым: «На льду кричал мне: «Урод ###». Я тогда не забил в матче плей-офф с «Автомобилистом». Но это эмоции, в целом всегда был рабочий диалог»

Артем Галимов высказался об игре с Александром Радуловым.

Хоккеисты ранее вместе выступали за «Ак Барс».

– Насколько тяжело было играть с Радуловым? Он ведь достаточно эмоциональный.

– Мне с ним игралось легко, даже общий язык находили. А так, да, он и высказать что-то может.

На льду кричал мне: «Урод ###». Я тогда не забил в первой игре плей-офф с «Автомобилистом». Но это эмоции, в целом всегда был рабочий диалог, никто никому особо-то не пихал, – сказал нападающий «Ак Барса » Артем Галимов .