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  • Галимов об игре с Радуловым: «На льду кричал мне: «Урод ###». Я тогда не забил в матче плей-офф с «Автомобилистом». Но это эмоции, в целом всегда был рабочий диалог»
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Галимов об игре с Радуловым: «На льду кричал мне: «Урод ###». Я тогда не забил в матче плей-офф с «Автомобилистом». Но это эмоции, в целом всегда был рабочий диалог»

Артем Галимов высказался об игре с Александром Радуловым.

Хоккеисты ранее вместе выступали за «Ак Барс».

– Насколько тяжело было играть с Радуловым? Он ведь достаточно эмоциональный.

– Мне с ним игралось легко, даже общий язык находили. А так, да, он и высказать что-то может.

На льду кричал мне: «Урод ###». Я тогда не забил в первой игре плей-офф с «Автомобилистом». Но это эмоции, в целом всегда был рабочий диалог, никто никому особо-то не пихал, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Галимов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: &laquo;Бизнес Online&raquo;
logoАк Барс
logoЛокомотив
logoАлександр Радулов
logoКХЛ
logoАртем Галимов
брань
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