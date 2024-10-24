Галимов об игре с Радуловым: «На льду кричал мне: «Урод ###». Я тогда не забил в матче плей-офф с «Автомобилистом». Но это эмоции, в целом всегда был рабочий диалог»
Артем Галимов высказался об игре с Александром Радуловым.
Хоккеисты ранее вместе выступали за «Ак Барс».
– Насколько тяжело было играть с Радуловым? Он ведь достаточно эмоциональный.
– Мне с ним игралось легко, даже общий язык находили. А так, да, он и высказать что-то может.
На льду кричал мне: «Урод ###». Я тогда не забил в первой игре плей-офф с «Автомобилистом». Но это эмоции, в целом всегда был рабочий диалог, никто никому особо-то не пихал, – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Галимов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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