«Монреалю» интересен защитник в первые две пары – клуб изучает рынок. Сделка маловероятна из-за высоких цен

«Монреаль» находится на трансферном рынке с целью приобрести защитника.

Канадский клуб собирает информацию по всей НХЛ относительно потенциальной стоимости, по которой может выменять защитника.

Отмечается, что «Монреалю» интересен праворукий защитник в первые две пары.

Инсайдер Фрэнк Серавалли отмечает, что цены на игроков высокие, поэтому сделка маловероятна.

«Канадиенс» набрали 5 очков в 7 матчах чемпионата и находятся 15-й позиции в таблице Восточной конференции.