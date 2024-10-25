«Монреалю» интересен защитник в первые две пары – клуб изучает рынок. Сделка маловероятна из-за высоких цен
«Монреаль» находится на трансферном рынке с целью приобрести защитника.
Канадский клуб собирает информацию по всей НХЛ относительно потенциальной стоимости, по которой может выменять защитника.
Отмечается, что «Монреалю» интересен праворукий защитник в первые две пары.
Инсайдер Фрэнк Серавалли отмечает, что цены на игроков высокие, поэтому сделка маловероятна.
«Канадиенс» набрали 5 очков в 7 матчах чемпионата и находятся 15-й позиции в таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
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