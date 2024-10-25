Форвард «Айлендерс» Дюклер пропустит 4-6 недель из-за травмы. У него 3 очка в 5 матчах сезона
Энтони Дюклер пропустит чуть больше месяца из-за травмы.
Нападающий «Айлендерс» выбыл на срок от четырех до шести недель из-за повреждения нижней части тела.
Энтони Дюклер получил повреждение нижней части тела в ходе третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3).
Форвард набрал 3 (2+1) очка в 5 встречах этого сезона при среднем игровом времени 16:30.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости