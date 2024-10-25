Форвард «Айлендерс» Дюклер пропустит 4-6 недель из-за травмы. У него 3 очка в 5 матчах сезона

Энтони Дюклер пропустит чуть больше месяца из-за травмы.

Нападающий «Айлендерс » выбыл на срок от четырех до шести недель из-за повреждения нижней части тела.

Энтони Дюклер получил повреждение нижней части тела в ходе третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3).

Форвард набрал 3 (2+1) очка в 5 встречах этого сезона при среднем игровом времени 16:30.