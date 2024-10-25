Глава Швейцарской лиги заявил, что Морозов попросил аннулировать контракт Криштофа и вернуть его в «Сочи»: «Почему мы должны это делать? Все по регламенту»

КХЛ просила швейцарскую лигу расторгнуть контракт Михала Криштофа.

Глава Швейцарской национальной лиги Дени Воше заявил, что получил письмо от президента КХЛ Алексея Морозова, в котором лига попросила расторгнуть контракт Михала Криштофа и «Лангнау», чтобы вернуть хоккеиста обратно в «Сочи ».

Напомним, что словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау ». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». В команде заявили, что хоккеист самовольно покинул расположение клуба после тренировки.

«Почему мы должны это делать? Его трансфер одобрила Международная федерация хоккея (ИИХФ).

Для нас процедура была проведена по регламенту. Точка.

Если руководители КХЛ недовольны, пусть обращаются к ФХР, которая является членом ИИХФ», – сказал Воше.