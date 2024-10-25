  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Глава Швейцарской лиги заявил, что Морозов попросил аннулировать контракт Криштофа и вернуть его в «Сочи»: «Почему мы должны это делать? Все по регламенту»
14

Глава Швейцарской лиги заявил, что Морозов попросил аннулировать контракт Криштофа и вернуть его в «Сочи»: «Почему мы должны это делать? Все по регламенту»

КХЛ просила швейцарскую лигу расторгнуть контракт Михала Криштофа.

Глава Швейцарской национальной лиги Дени Воше заявил, что получил письмо от президента КХЛ Алексея Морозова, в котором лига попросила расторгнуть контракт Михала Криштофа и «Лангнау», чтобы вернуть хоккеиста обратно в «Сочи».

Напомним, что словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». В команде заявили, что хоккеист самовольно покинул расположение клуба после тренировки. 

«Почему мы должны это делать? Его трансфер одобрила Международная федерация хоккея (ИИХФ).

Для нас процедура была проведена по регламенту. Точка.

Если руководители КХЛ недовольны, пусть обращаются к ФХР, которая является членом ИИХФ», – сказал Воше.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Le Matin
logoАлексей Морозов
чемпионат Швейцарии
logoКХЛ
logoЛангнау
logoСочи
logoМихал Криштоф
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ротенберг про 400 побед Бобровского в НХЛ: «Продолжаем славные вратарские традиции, которые идут от Пучкова, Третьяка. Сергей регулярно устраивает мастер-классы для академии СКА»
10сегодня, 08:37
На Мадагаскаре ждут Ротенберга и Овечкина для развития хоккея: «Работа по популяризации важна. Можем попробовать создать команду»
37сегодня, 08:26
30 млн рублей – зарплата Прохоркина в «Авангарде»
8сегодня, 08:15
«Авангард» подписал контракт с Прохоркиным до конца сезона. Это 3-й его приход в команду
27сегодня, 07:30
Бобровский с 400-й победой в НХЛ стал 1-й звездой дня в лиге
5сегодня, 07:05
Макар первым в сезоне НХЛ набрал 15 очков и продолжает лидировать в гонке бомбардиров. Капризов, Кучеров и Панарин делят 2-е место с группой игроков
21сегодня, 06:25
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Лады», «Локомотив» примет «Амур», «Спартак» против СКА, ЦСКА сыграет с «Куньлунем»
14сегодня, 06:05
Бобровский – 14-й вратарь в истории НХЛ с 400+ победами. Европейский рекорд у Лундквиста – 459
47сегодня, 06:01Фото
НХЛ. 3 очка Капризова помогли «Миннесоте» победить «Тампу», «Рейнджерс» проиграли «Флориде», «Колорадо» забросил 5 шайб «Юте»
126сегодня, 05:25
Кочетков отразил 30 из 32 бросков «Калгари» и сделал голевую передачу на пустые ворота. У него 2 победы в 3 играх в сезоне
2сегодня, 04:55
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Бабаев о Заседе: «Появился умеренный оптимизм. «Спартак» – один из немногих частных клубов, действующий в своих интересах. Рамки разумного должны присутствовать»
9 минут назад
«Рейнджерс» отправили Ремпе в АХЛ. Он провел два матча в НХЛ в этом сезоне
22 минуты назад
Кузнецов о том, принижают ли уровень КХЛ крупные победы: «СКА использовал моменты. Когда шайбы залетают, руки опускаются. В хоккее так бывает, что не получается»
50 минут назад
Рябыкин об «Авангарде»: «Команда в психологической ловушке. В каждом матче есть позитив – но результат все равно отрицательный. Замкнутый круг»
1сегодня, 07:55
«Питтсбург» отправил вратаря Джерри домой для индивидуальных тренировок после 2 из 4 матчей в турне по Канаде
3сегодня, 07:45
Джастин Шульц перешел в швейцарский «Лугано». Защитник провел 745 матчей в НХЛ и выиграл 2 Кубка Стэнли
3сегодня, 07:20
Свечников против «Калгари»: передача, 4 броска, 2 перехвата и «+1» за 18:03. У него 5 очков в 6 играх
сегодня, 06:50
«Виннипег» начал сезон с 7 побед подряд. Это 5-й такой случай в НХЛ за последние 10 лет
3сегодня, 06:34
«Сан-Хосе» не одержал ни одной победы в первых 8 матчах во 2-м сезоне подряд. Это 2-й случай в истории НХЛ
2сегодня, 05:45
«Бостон» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 3:11. Сваймен пропустил 9 шайб на отрезке
3сегодня, 05:35