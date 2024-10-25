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«Бостон» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 3:11. Сваймен пропустил 9 шайб на отрезке

«Бостон» проиграл 3 матча подряд с общей разницей 3:11.

Сегодня «Брюинс» уступили «Далласу» (2:5) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ

До этого были поражения от «Юты» (1:2 ОТ) и «Нэшвилла» (0:4).

Во всех играх ворота команды защищал Джереми Сваймен, пропустивший 9 шайб при 91,3% сэйвов на отрезке. Всего у него 2 победы в 6 играх в сезоне при 90,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,99.

«Бостон» набрал 7 очков в 8 играх и занимает 7-е место в Атлантическом дивизионе. При этом у идущей на 2-м месте «Оттавы» 8 очков в 6 играх.

Сваймен подписал 8-летний контракт с «Бостоном» с зарплатой 8,25 млн долларов в год

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoБостон
logoДаллас
logoНХЛ
logoДжереми Сваймен
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