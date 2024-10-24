Анисин вошел в штаб «СКА-Юниор». Он стал тренером по развитию

Михаил Анисин вошел в тренерский штаб «Академии СКА-Юниор».

«36-летний специалист стал тренером по развитию команды «Академия СКА-Юниор».

Михаил Анисин – известный в прошлом нападающий «Динамо», «Витязя», «Северстали», «Сибири» и других клубов КХЛ, обладатель и лучший снайпер Кубка Гагарина-2012, лучший бомбардир высшей лиги сезона 2007/08, участник Матча Всех звезд КХЛ-2012.

«СКА-Юниор» приветствует Михаила Вячеславовича и желает ему удачи на новой должности», – говорится в сообщении клуба.