Анисин вошел в штаб «СКА-Юниор». Он стал тренером по развитию
Михаил Анисин вошел в тренерский штаб «Академии СКА-Юниор».
«36-летний специалист стал тренером по развитию команды «Академия СКА-Юниор».
Михаил Анисин – известный в прошлом нападающий «Динамо», «Витязя», «Северстали», «Сибири» и других клубов КХЛ, обладатель и лучший снайпер Кубка Гагарина-2012, лучший бомбардир высшей лиги сезона 2007/08, участник Матча Всех звезд КХЛ-2012.
«СКА-Юниор» приветствует Михаила Вячеславовича и желает ему удачи на новой должности», – говорится в сообщении клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт клуба «СКА-Юниор»
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