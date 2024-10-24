В Канаде водителя «Замбони» арестовали за вождение в нетрезвом виде. Он врезался в борт, а затем повредил лед
В Канаде водителя «Замбони» арестовали за вождение в нетрезвом виде.
Инцидент произошел в городе Челси из провинции Квебек.
25-летний мужчина, управлявший ледозаливочной машиной «Замбони», врезался в борт, повредив дверь, а затем испортил лед при попытке сдать назад.
Один из свидетелей обратился в полицию. Прибыв на место, полицейские провели тест на алкоголь, который водитель не прошел.
Водительские права виновника были приостановлены, позднее ему придется явиться в суд.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: TV Gatineau
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