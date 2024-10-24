В Канаде водителя «Замбони» арестовали за вождение в нетрезвом виде. Он врезался в борт, а затем повредил лед

В Канаде водителя «Замбони» арестовали за вождение в нетрезвом виде.

Инцидент произошел в городе Челси из провинции Квебек.

25-летний мужчина, управлявший ледозаливочной машиной «Замбони», врезался в борт, повредив дверь, а затем испортил лед при попытке сдать назад.

Один из свидетелей обратился в полицию. Прибыв на место, полицейские провели тест на алкоголь, который водитель не прошел.

Водительские права виновника были приостановлены, позднее ему придется явиться в суд.