Тренер «Трактора» Рише: «В России мне не на что жаловаться. Люди приветливые, еда хорошая. Петербург, Москва, Сочи – невероятные города. Челябинск тоже очень нравится»

Рафаэль Рише поделился впечатлениями от жизни в России.

– Вы уже побывали в ряде российских городов. Какие запомнились больше всего?

– Мне повезло увидеть Санкт-Петербург, Москву, Сочи – это три невероятных города.

Челябинск тоже мне очень нравится. Люди вокруг приветливые, еда хорошая, так что в России мне не на что жаловаться.

– Удалось ли посмотреть какие-то достопримечательности?

– В Москве у нас было свободное время, и с Беном [Гру] мы прогулялись по центру города и Красной площади. Такая впечатляющая архитектура, столько красивых зданий.

То же можно сказать и про Санкт-Петербург. Невероятно красиво в Сочи. Я не ожидал увидеть такой курортный город в России.

– Какие арены лучшие, на ваш взгляд?

– У «Динамо » и СКА отличные арены. Мне нравится в Челябинске, потому что болельщики создают невероятную атмосферу и придают нам энергию.

Арена в Омске, на которой мы играли на турнире в межсезонье, тоже очень впечатляет, – сказал канадский тренер «Трактора » Рафаэль Рише.