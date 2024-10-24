Тренер «Трактора» Рише: «В России мне не на что жаловаться. Люди приветливые, еда хорошая. Петербург, Москва, Сочи – невероятные города. Челябинск тоже очень нравится»
– Вы уже побывали в ряде российских городов. Какие запомнились больше всего?
– Мне повезло увидеть Санкт-Петербург, Москву, Сочи – это три невероятных города.
Челябинск тоже мне очень нравится. Люди вокруг приветливые, еда хорошая, так что в России мне не на что жаловаться.
– Удалось ли посмотреть какие-то достопримечательности?
– В Москве у нас было свободное время, и с Беном [Гру] мы прогулялись по центру города и Красной площади. Такая впечатляющая архитектура, столько красивых зданий.
То же можно сказать и про Санкт-Петербург. Невероятно красиво в Сочи. Я не ожидал увидеть такой курортный город в России.
– Какие арены лучшие, на ваш взгляд?
– У «Динамо» и СКА отличные арены. Мне нравится в Челябинске, потому что болельщики создают невероятную атмосферу и придают нам энергию.
Арена в Омске, на которой мы играли на турнире в межсезонье, тоже очень впечатляет, – сказал канадский тренер «Трактора» Рафаэль Рише.
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