Михайлис о словах, что КХЛ сильнее НХЛ: «Выманили из меня такую фразу. Спросили про иностранцев, и кто из них сильнее всего удивил – я особо не слежу за этим»
Никита Михайлис объяснил фразу о сравнении КХЛ и НХЛ.
– Недавно в сети огромный резонанс вызвало твое высказывание…
– Да-да (смеется, только услышав начало вопроса). Я уже понял, о чем речь.
– … что КХЛ в любом случае сильнее, чем НХЛ. Эти слова были вырваны из контекста или как это нужно понимать?
– Да, понятно же, что там вырвали из контекста.
– А о чем вообще шла речь?
– Меня спросили про иностранцев, которые приезжали из НХЛ, и кто из них сильнее всего удивил. А я особо не слежу за этим.
Для меня намного важнее наши командные амбиции и задачи. В тот момент не смог вспомнить.
Получилась такая фраза. Выманили ее из меня (улыбается), – сказал нападающий «Металлурга» Никита Михайлис.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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