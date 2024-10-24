Михайлис о словах, что КХЛ сильнее НХЛ: «Выманили из меня такую фразу. Спросили про иностранцев, и кто из них сильнее всего удивил – я особо не слежу за этим»

Никита Михайлис объяснил фразу о сравнении КХЛ и НХЛ.

– Недавно в сети огромный резонанс вызвало твое высказывание…

– Да-да (смеется, только услышав начало вопроса). Я уже понял, о чем речь.

– … что КХЛ в любом случае сильнее, чем НХЛ. Эти слова были вырваны из контекста или как это нужно понимать?

– Да, понятно же, что там вырвали из контекста.

– А о чем вообще шла речь?

– Меня спросили про иностранцев, которые приезжали из НХЛ, и кто из них сильнее всего удивил. А я особо не слежу за этим.

Для меня намного важнее наши командные амбиции и задачи. В тот момент не смог вспомнить.

Получилась такая фраза. Выманили ее из меня (улыбается), – сказал нападающий «Металлурга » Никита Михайлис .