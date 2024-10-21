  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гру о «Тракторе»: «Не скажу, за что бы покритиковал команду. Если бы у нас было не 13 побед, а 13 поражений – я бы сейчас уже здесь не сидел»
6

Гру о «Тракторе»: «Не скажу, за что бы покритиковал команду. Если бы у нас было не 13 побед, а 13 поражений – я бы сейчас уже здесь не сидел»

Бенуа Гру прокомментировал победу над «Сибирью».

«Трактор» выиграл со счетом 5:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Считаю, что это был хороший матч. Мне понравилось наше движение с шайбой.

За эту игру было очень много моментов, и я думаю, что мы могли забросить больше шайб, но мы все равно рады победе.

– Про «Трактор» говорят, что у клуба сейчас все хорошо. Можете найти сейчас какой-либо изъян, который нужно улучшить?

– Я не скажу точно, за что бы я покритиковал команду. Суть в том, что нам нужно становиться лучше каждый день.

Мне кажется, если бы у нас было не 13 побед, а 13 поражений – я бы сейчас уже здесь не сидел.

На мой взгляд, смысл не в том, что у нас все хорошо, а в том, что мы как команда становимся лучше с каждым днем.

Александр Кадейкин здорово играет на «пятаке», Кажется, что до этого сезона он никогда не играл так эффективно. Вы с ним разговаривали перед сезоном о его игре?

– Я бы хотел похвалить Александра за то, насколько он отрабатывает этот компонент на тренировках.

В тот момент, когда мы решили, что Кадейкин будет играть на этой точке, он начал уделять большое количество времени именно этому компоненту на тренировках.

Также хочу отметить его игру на вбрасываниях. Я рад, что у нас есть своего рода «монстр», который заслоняет обзор вратарю соперника и он не видит эту летящую шайбу.

У Александра получается исполнять эту роль, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Трактора»
logoСибирь
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoАлександр Кадейкин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Трактор» возглавляет таблицу Востока, выиграв 13 из 18 матчей в сезоне. Команда Гру опережает идущий вторым «Автомобилист» на 6 очков
29сегодня, 15:05
Форвард «Трактора» Котляревский повторил личный рекорд результативности, набрав 11 очков за 17 игр. Столько же было за 53 матча прошлого сезона
7сегодня, 13:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Панарин – вторая звезда недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 8 очков в 3 матчах
7 минут назад
Ларионов про вино: «Правильные бокалы, атмосфера, температура – так получаешь колоссальное удовольствие. Если не уверен в конкретном вине, даже не буду пробовать»
123 минуты назад
Щитов о Ротенберге: «Чем интереснее пресс-конференции, тем лучше – все смотрят. Приковывает внимание то, что он говорит»
832 минуты назад
КХЛ. СКА встречается с «Витязем», «Локомотив» против «Динамо» Москва, «Сибирь» проиграла «Трактору», «Спартак» уступил «Адмиралу» с 3:0 по ходу игры
13642 минуты назадLive
Курьянов про «Авангард»: «Очень неплохие по содержанию два последних матча. Многим первые три победы на старте регулярки вскружили голову»
747 минут назад
Квартальнов – первый тренер с 900 матчами в КХЛ. Никитин провел 614 игр, Кудашов – 560, Воробьев – 540, Разин – 507
15сегодня, 16:35
НХЛ. «Торонто» примет «Тампу»
23сегодня, 16:20
Каменский об уходе Криштофа из КХЛ при действующем контракте: «Бегут худшие легионеры, а у нас лучшая лига в Европе»
4сегодня, 15:46
Ларионов об СССР: «Слушал отрывки из книги Солженицына – давало возможность понять, что происходит на самом деле. Не хотел жить в вакууме: черно-белый телевизор, один-два канала»
92сегодня, 15:31
Форвард «Сибири» Бек сделал хет-трик «Трактору». У него 12 очков в 14 матчах сезона
5сегодня, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о Кузнецове: «СКА сделал отличный PR-ход. Перспективная команда с талантливой молодежью – Евгений может передать опыт»
157 минут назад
Александр Мальцев о Пакетте: «Приветствую получение российского гражданства – это хороший шаг»
1сегодня, 15:55
Пьянов набрал очки в 6-м матче подряд. У форварда «Сибири» 10 баллов в 17 играх сезона
4сегодня, 13:55
Форвард «Трактора» Котляревский повторил личный рекорд результативности, набрав 11 очков за 17 игр. Столько же было за 53 матча прошлого сезона
7сегодня, 13:45
Тамбиев о камбэке против «Спартака»: «Адмирал» добавил в подборах и единоборствах во 2-м периоде – это дало результат. Ребята проявили характер»
сегодня, 12:51
Новиков о «Барысе»: «Казахстан – наш союзник, сосед и очень серьезная страна, КХЛ обязана что-то предлагать. Спорт – это не игрушка, и политические ошибки там обходятся очень дорого»
5сегодня, 11:42
Генменеджер «Амура» о смене руководства: «Финансирование не поменялось, задачи те же. Новый губернатор интересуется спортом, как и Дегтярев»
2сегодня, 11:02
Кросби о 3:6 с «Виннипегом»: «Джетс» очень стабильны. Когда «Питтсбург» повел, они не раскрылись и смогли вернуться в игру»
сегодня, 10:31
Кожевников об «Амуре»: «Ленивая и невыразительная игра, Мартемьянов растерян. Светлов способен зажечь огонь атаки и перевоспитать эту бригаду анархистов»
8сегодня, 09:36
Благотворительный матч на Байкале с участием звезд хоккея пройдет в марте 2025-го. Талисман игры – фигурка бурятского шамана
2сегодня, 08:45