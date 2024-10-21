Гру о «Тракторе»: «Не скажу, за что бы покритиковал команду. Если бы у нас было не 13 побед, а 13 поражений – я бы сейчас уже здесь не сидел»
«Трактор» выиграл со счетом 5:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Считаю, что это был хороший матч. Мне понравилось наше движение с шайбой.
За эту игру было очень много моментов, и я думаю, что мы могли забросить больше шайб, но мы все равно рады победе.
– Про «Трактор» говорят, что у клуба сейчас все хорошо. Можете найти сейчас какой-либо изъян, который нужно улучшить?
– Я не скажу точно, за что бы я покритиковал команду. Суть в том, что нам нужно становиться лучше каждый день.
Мне кажется, если бы у нас было не 13 побед, а 13 поражений – я бы сейчас уже здесь не сидел.
На мой взгляд, смысл не в том, что у нас все хорошо, а в том, что мы как команда становимся лучше с каждым днем.
– Александр Кадейкин здорово играет на «пятаке», Кажется, что до этого сезона он никогда не играл так эффективно. Вы с ним разговаривали перед сезоном о его игре?
– Я бы хотел похвалить Александра за то, насколько он отрабатывает этот компонент на тренировках.
В тот момент, когда мы решили, что Кадейкин будет играть на этой точке, он начал уделять большое количество времени именно этому компоненту на тренировках.
Также хочу отметить его игру на вбрасываниях. Я рад, что у нас есть своего рода «монстр», который заслоняет обзор вратарю соперника и он не видит эту летящую шайбу.
У Александра получается исполнять эту роль, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
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