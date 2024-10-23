«Детройт» нанес 11 бросков в створ в матче с «Айлендерс» (1:0) – повторение клубного антирекорда
«Детройт» обыграл «Айлендерс» (1:0) при 11 бросках в створ.
«Ред Уингс» добились победы в регулярном чемпионате НХЛ над клубом с Лонг-Айленда (1:0) при соотношении бросков 11:29.
11 бросков в створ – повторение худшего результата в истории «Детройта» при официальном учете бросков в лиге (с сезона-1955/56).
Первая антирекордная игра была зафиксирована в 1977 году – 11 бросков в створ в матче с теми же «Айлендерс» (2:4).
Минимальное зафиксированное число бросков для команд в победных матчах – 9. Таким результатом отметились «Сан-Хосе» в матче с «Далласом» в 1998 году (4:0) и «Торонто» в матче с «Сент-Луисом» в 1999 году (4:0).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
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