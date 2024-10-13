«Помните Шулшера? Его называли Golden substitute». Новый шедевр от Романа Ротенберга

Ошибся примерно во всем.

СКА обыграл «Автомобилист» – 5:2. Пресс-конференция Романа Ротенберга в очередной раз оказалась важнее результата.

Главный тренер СКА всегда говорит много и живо. Заодно постоянно демонстрирует большие познания в окружающем мире – от разных видов спорта до географии ЮАР . После победы над «Автомобилистом» (5:2) Ротенберг выдал новую статистику по отработанным матчам в лиге и вспомнил о футболе.

Именно «футбольная» цитата Ротенберга и прогремела сильнее всех – в ней снова были интересные моменты. Никто не забыл легендарного Йозе Марино, а теперь у него появился конкурент – Шулшер из Норвегии.

Ротенберг отсылал к роли Ивана Демидова – здесь и пригодилась аналогия с Сульшером

Тренеру СКА ожидаемо задали вопрос про талантливого нападающего Ивана Демидова. 18-летний игрок уже шесть матчей подряд проводит на льду меньше 10 минут. Против «Автомобилиста» он сыграл всего 06:50. Напоминаем: это тот самый Иван Демидов, которого на драфте выбрал «Монреаль». На старте регулярки Ротенберг использовал его в звене с Евгением Кузнецовым и давал больше шансов.

Об изменившейся роли и игровом времени главного таланта СКА и спросил журналист. К футболу перешли далеко не сразу.

Монолог (а это был скорее монолог) Ротенберга получился мощным: «Чтобы игрок сыграл в СКА 20 минут, он должен быть одним из лучших в мире. У нас все ребята, которые много играют, они имеют опыт НХЛ, опыт побед: олимпийские чемпионы, чемпионы Кубка Гагарина, не раз его выигрывали . Чтобы выиграть Кубок Гагарина, нужны чемпионские привычки. Мы над этим сейчас работаем, чтобы у каждого игрока были вот такие чемпионские привычки.

И мы с Иваном работаем. И как мы увидели, он сегодня здорово сыграл. Он сыграл самые важные отрезки игры: при счете 3:2 в нашу пользу, при счете 2:1 в пользу «Автомобилиста». Мы ему доверили самые тяжелые, важные отрезки матча. И это сработало».

После этого Ротенберг обратился к теме влияния агентов, которые якобы напрямую или косвенно лоббируют интересы игроков, чтобы их ставили в состав. Но это лирическое отступление закончилось довольно быстро. Тренер СКА вернулся к определению важности игрового момента.

«Здесь важно смотреть объективно на все качества игрока. Даже если он сыграл одну смену и забил победную шайбу – а такое тоже бывает, вы знаете . Я помню чемпионат мира молодежный. Кстати, сборная США. Там был один игрок… Я не помню, какой это был год. Он сидел всю игру, не играл вообще. Можете посмотреть статистику, изучить, что это была за игра. Он вышел на одну смену, этот игрок, и он забил победную шайбу. Значит его здорово подготовил главный тренер на одну смену».

Чтобы закрепить вывод, Ротенберг перешел к другим видам спорта – и выдал: «А в футболе тоже есть такие примеры. Например, «Манчестер Юнайтед». Помните такого игрока, Шулшер? Из Норвегии. Его звали: «Golden substitute». Что это такое, знаете? Правильно, «золотая замена». Он выходил, ему Фергюсон давал две минуты, он забивал всегда победный гол. Какие вопросы к тренеру? Значит он так его подготовил».

Правда, пока в роли «золотой замены» у Демидова получается не очень: суммарно во всех шести последних матчах с айстаймом меньше десяти минут он набрал 1 (0+1) очко. Зато удостоился сравнения с Сульшером – правда, тренер СКА допустил некоторые неточности.

Британский газетный никнейм норвежца Сульшера: «Убийца с лицом ребенка». Но часто его называли просто «супер-сабом» (сокращение от «super substitute»), как раз отмечая ту роль, о которой говорил Ротенберг. Прозвище Golden substitute тоже подошло бы. Согласны?

У Ротенберга не впервые возникают трудности с фамилиями – ранее досталось Жозе Моуринью и капитану «Детройт Ред Уингс»

О трудностях произношения фамилии знаменитого норвежского экс-нападающего у нас выходил отдельный материал – читайте по ссылке .

Процитируем важный момент – по нему лучше понятны детали произношения фамилии Сульшера (Solskjær): «Объясняет Екатерина Веретенникова, преподаватель норвежского языка в минском центре шведских исследований:

– Уле Гуннар Сульшер (можно даже Гюннар, но первый вариант, пожалуй, лучше). О – чаще всего читается как наше «у», skj – «ш», æ – что-то среднее между «э»/«а», но можно написать «е».

Как и в любом языке, в норвежском есть определенные правила чтения. И есть буквы и звуки, которых нет в русском. Например, ‘æ’. Или ‘ø’ – такой буквы тоже нет».

Впрочем, Сульшер – это не первый человек, чью фамилию Ротенберг произносит несколько иначе. В январе 2022 года тренер СКА на пресс-конференции выдал знаменитое: «Ну вы знаете, как Йозе Марино начинал? Был просто переводчиком Алекса Фергюсона, обычным переводчиком. Он впитал в себя все методики Фергюсона и стал очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много».

С тех пор Йозе Марино закрепилось одним из прозвищ у самого Ротенберга. А вот события декабря 2018 года в «МЮ»: тогда там уволили Жозе Моуринью и как раз назначили Оле-Гуннара Сульшера. Идеальные сутки в жизни Романа Ротенберга, если он следил за этими событиями:

Похожий случай с неправильным произношением происходил у Ротенберга и в октябре 2022-го – тогда он говорил о нападающем «Детройта» Дилане Ларкине: «Недавно смотрел игру Ларькина из «Детройта». Там был такой момент, когда игрок шел уже забивать в пустые ворота, а Дилан (с ударением на «а» – прим. Sports.ru) Ларькин, который играл с Дацюком, отобрал шайбу. Вспомнил, что это финт Дацюка, он всегда был лучшим в отборе шайбы».

Галерея новых персонажей у Романа Ротенберга пополняется. Ждем других ярких сравнений и примеров от главного тренера СКА – и расширяем спортивный кругозор вместе с ним.

«Почему нас никто не поздравляет? Дискриминация». «Трактор» троллит Ротенберга

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Marcelo Hernandez