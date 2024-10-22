Курьянов заявил, что Кэсселс продолжает оставаться в «Авангарде». Сообщалось о возможном уходе легионера из команды
Коул Кэсселс по-прежнему остается в «Авангарде».
Американский центральный нападающий не прошел в состав команды в трех предыдущих матчах «Авангарда».
– Коул Кэсселс, судя по фотографиям с тренировки, вернулся к работе с общей группой?
– Да, просто таковы правила в клубе, что те, кто не попадает в состав, тренируются после играющего состава.
На сегодняшний день Коул в команде, – сказал тренер «Авангарда» Антон Курьянов.
Ранее сообщалось, что контракт с хоккеистом может быть расторгнут.
Кэсселс набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 5» в 14 матчах сезона при среднем игровом времени 16:53.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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