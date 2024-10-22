Курьянов заявил, что Кэсселс продолжает оставаться в «Авангарде». Сообщалось о возможном уходе легионера из команды

Коул Кэсселс по-прежнему остается в «Авангарде».

Американский центральный нападающий не прошел в состав команды в трех предыдущих матчах «Авангарда».

– Коул Кэсселс, судя по фотографиям с тренировки, вернулся к работе с общей группой?

– Да, просто таковы правила в клубе, что те, кто не попадает в состав, тренируются после играющего состава.

На сегодняшний день Коул в команде, – сказал тренер «Авангарда » Антон Курьянов .

Ранее сообщалось , что контракт с хоккеистом может быть расторгнут.

Кэсселс набрал 1 (0+1) балл за результативность при полезности «минус 5» в 14 матчах сезона при среднем игровом времени 16:53.

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