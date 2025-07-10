«Лада» расторгла контракты с Баранцевым и Бикмуллиным

Защитник Денис Баранцев и форвард Рафаэль Бикмуллин покинули «Ладу».

Пресс-служба тольяттинского клуба объявила, что соглашения с хоккеистами расторгнуты по согласию сторон.

33-летний Баранцев набрал 9 (2+7) баллов и «минус 3» в 59 матчах в прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ.

На счету 27-летнего Бикмуллина 7 (5+2) очков и «минус 2» в 45 играх регулярки.

Соглашения обоих игроков с «Ладой» были рассчитаны до 31 мая 2026 года.