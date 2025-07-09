Райли Нэш завершил карьеру в 36 лет. Он набрал 176 очков за 628 матчей в НХЛ

Райли Нэш объявил о завершении игровой карьеры в 36 лет.

За карьеру канадский форвард провел 628 матчей в регулярках НХЛ и набрал 176 (63+113) очков. Он выступал за «Рейнджерс», «Аризону», «Тампу », «Виннипег », «Коламбус », «Бостон » и «Каролину».

Последний матч в НХЛ он провел 9 декабря 2023 года в составе «Рейнджерс». Канадец пропустил сезон-2024/25 из-за травмы колена, полученной в игре за «Хартфорд Вулф Пэк» в АХЛ.

«Все официально – я завершаю карьеру. Признаюсь, странно это произносить вслух – и до конца это еще не осознаю, даже несмотря на то, что я уже практически весь прошлый год провел вдали от льда.

Но грядущий сезон все равно будет казаться непривычным. Ведь хоккей – это все, чем я жил последние 30 лет. Но сейчас пришло время закрыть эту главу – или даже всю книгу – и двигаться дальше», – сказал Райли Нэш.