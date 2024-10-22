Григоренко о СКА и Петербурге: «Купил квартиру, обустраиваюсь – адаптация прошла хорошо. У нас отличная команда – все нравится»

Михаил Григоренко ответил на вопрос об адаптации в СКА.

В минувшее межсезонье нападающий перешел в петербургский клуб из ЦСКА.

В этом сезоне Михаил Григоренко набрал 12 (6+6) очков в 18 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

«Я уже привык к городу, адаптация прошла хорошо. Никаких проблем у меня нет. Я купил себе квартиру, потихоньку обустраиваюсь.

У нас отличная команда, превосходные болельщики, так что все здорово. Мне все нравится», – сказал Григоренко.

3 шайбы за 59 секунд – так СКА устроил разгром. Григоренко праздновал хет-трик в кепке массажиста