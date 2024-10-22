Генменедер «Амура» о Хохлачеве: «Имеет место быть вариант, что он испытывает дискомфорт от жизни вдали от дома. Александр понимает, что играет не на уровне»

Вадим Покотило прокомментировал игру Александра Хохлачева за «Амур».

Ранее появилась информация , что нападающий может покинуть команду. У него 2 (1+1) набранных очка в 14 матчах нынешнего сезона КХЛ.

«Мы все ждем, и он сам ждет от себя более результативной игры. Почему так происходит с ним сейчас, думаю, его и нас это очень сильно волнует. Вместе пытаемся найти причины.

И он сам понимает, что сейчас играет не на том уровне, на котором может и который мы ждем. Последние шесть игр он провел в сочетании с Алексом Гальченюком и Алексом Бродхерстом, что-то не получается, и тренерский штаб ищет все возможные варианты для улучшения игры.

Команда – это такой механизм, где даже от одного человека может зависеть микроклимат. Поэтому, чтобы найти правильные сочетания, нужно время.

Мы пробуем различные варианты, чтобы он вышел на свой прежний уровень, задействуем все возможное, индивидуально разговариваем, стараемся ему помочь, пытаемся раскрыть его потенциал.

Так как мы рассматриваем все возможные причины его нестабильной игры, вариант, что он испытывает дискомфорт от жизни вдали от дома, тоже имеет место.

Поскольку мы понимаем, что до Хабаровска он никуда из московского региона далеко не выезжал», – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.