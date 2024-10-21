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Курьянов про «Авангард»: «Очень неплохие по содержанию два последних матча. Многим первые три победы на старте регулярки вскружили голову»

Антон Курьянов выскзался относительно игры «Авангарда» в сезоне КХЛ.

Команда тренера Сергея Звягина находится на десятой позиции в турнирной таблицы Восточной конференции.

– Как команда переживает непростой период?

– Нам не остается ничего, кроме как работать.

Все все понимают, и последние два матча были очень неплохими по содержанию, но такие нелепые моменты испортили концовку домашней встречи со «Спартаком».

Думаю, что если будут такие же самоотдача и выполнение игрового задания, то мы должны встать на те рельсы, на которых должны быть.

Мы работаем над тем, чтобы всем вместе выходить из сложившейся ситуации.

Наверное, многим из нас первые три победы на старте регулярки вскружили голову. Поэтому мы сейчас должны отталкиваться от пола.

– Что нового привнес в работу тренерского штаба специалист по защитникам Завьялов?

– Да, он привнес свое определенное видение. Но опять же: игры идут через день, тяжело все кардинально менять, нужно все аккуратно делать.

Но я думаю, что мы добьемся тех строгости и стройности в обороне, которые нам нужны, – сказал тренер и экс-генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.

Телеграм-канал про «Авангард»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoАвангард
logoАнтон Курьянов
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
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