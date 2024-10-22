1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини пропустит еще две недели из-за травмы

Макклин Селебрини пропустит еще две недели из-за травмы.

Об этом сообщил генеральный менеджер «Сан-Хосе » Майк Грир.

У хоккеиста повреждение нижней части тела.

Макклин Селебрини получил травму в дебютном матче в НХЛ против «Сент-Луиса» (4:5), в котором набрал 2 (1+1) очка.