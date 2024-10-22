1-й номер драфта НХЛ-2024 Селебрини пропустит еще две недели из-за травмы
Макклин Селебрини пропустит еще две недели из-за травмы.
Об этом сообщил генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.
У хоккеиста повреждение нижней части тела.
Макклин Селебрини получил травму в дебютном матче в НХЛ против «Сент-Луиса» (4:5), в котором набрал 2 (1+1) очка.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости