Григоренко оформил хет-трик против «Витязя». У форварда СКА 6+6 в 17 матчах

Михаил Григоренко забросил три шайбы в ворота «Витязя».

СКА играет с клубом из Подольска на выезде (7:1 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард петербуржцев забил 3 гола в этой игре, прервав 7-матчевую серию без голов.

Всего в 17 матчах в нынешнем сезоне Григоренко заработал 12 (6+6) очков. Подробную статистику нападающего можно изучить здесь .