Григоренко оформил хет-трик против «Витязя». У форварда СКА 6+6 в 17 матчах
Михаил Григоренко забросил три шайбы в ворота «Витязя».
СКА играет с клубом из Подольска на выезде (7:1, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Форвард петербуржцев забил 3 гола в этой игре, прервав 7-матчевую серию без голов.
Всего в 17 матчах в нынешнем сезоне Григоренко заработал 12 (6+6) очков. Подробную статистику нападающего можно изучить здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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