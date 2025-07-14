Брат Малкина: «Евгений хочет подписать контракт с «Питтсбургом» еще на один год. Он рано начал готовиться к новому сезону»
Брат Евгения Малкина сообщил, что хоккеист хочет остаться в «Питтсбурге».
«Евгений хочет подписать контракт еще на один год с «Питтсбургом». Он рано начал готовиться к новому сезону.
Хотел бы остаться еще на один-два сезона в команде», – сказал Денис Малкин.
38-летний форвард выступает за «Пингвинс» с 2006 года. Следующий сезон – последний по действующему 4-летнему контракту с кэпхитом 6,1 миллиона долларов – станет для него 20-м в НХЛ.
В составе пенсильванцев Евгений Малкин трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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