Форвард «Сибири» Бек сделал хет-трик «Трактору». У него 12 очков в 14 матчах сезона

Тэйлор Бек сделал хет-трик в матче против «Трактора».

«Сибирь » проиграла уральской команде (4:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Нападающий Тэйлор Бек оформил хет-трик, забив один гол в первом периоде, а также дважды отличившись в третьем отрезке встречи.

В матче канадец также нанес шесть бросков по воротам и провел на льду 18 минут и 9 секунд.

В этом сезоне Бек набрал 12 (6+6) очков в 14 матчах чемпионата.