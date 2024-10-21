Форвард «Сибири» Бек сделал хет-трик «Трактору». У него 12 очков в 14 матчах сезона
Тэйлор Бек сделал хет-трик в матче против «Трактора».
«Сибирь» проиграла уральской команде (4:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий Тэйлор Бек оформил хет-трик, забив один гол в первом периоде, а также дважды отличившись в третьем отрезке встречи.
В матче канадец также нанес шесть бросков по воротам и провел на льду 18 минут и 9 секунд.
В этом сезоне Бек набрал 12 (6+6) очков в 14 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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