Пьянов набрал очки в 6-м матче подряд. У форварда «Сибири» 10 баллов в 17 играх сезона

Валентин Пьянов набрал очки в шестом матче подряд.

Нападающий «Сибири » забросил шайбу в ворота «Трактора» в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Форвард отметился голом в первом периоде.

Таким образом, Валентин Пьянов продлил результативную серию до шести матчей и набрал 10 (4+6) баллов в 17 встречах нынешнего сезона.

Пьянов перед этим сезоном вернулся в «Сибирь» из «Авангарда».