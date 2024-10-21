Пьянов набрал очки в 6-м матче подряд. У форварда «Сибири» 10 баллов в 17 играх сезона
Валентин Пьянов набрал очки в шестом матче подряд.
Нападающий «Сибири» забросил шайбу в ворота «Трактора» в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард отметился голом в первом периоде.
Таким образом, Валентин Пьянов продлил результативную серию до шести матчей и набрал 10 (4+6) баллов в 17 встречах нынешнего сезона.
Пьянов перед этим сезоном вернулся в «Сибирь» из «Авангарда».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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