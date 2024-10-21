Экс-гендиректор СКА Точицкий: «Деньги считались, контролировались. Не было такого, что один ответственный человек мог предлагать любые контракты»

Андрей Точицкий ответил на вопрос о работе в СКА с возможностями клуба.

– Вы пришли в клуб, когда пришел «Газпром», большие деньги. При этом первая победа в Кубке Гагарина случилась только в 2015 году. Все это время существовало мнение, что СКА просто выбрасывает деньги на ветер. Давило ли на вас это?

– Мы профессионально относились к своему делу. Но хоккей такой вид спорта, что только деньги и правильное отношение – этого недостаточно для достижения наивысшего результата. Неправильно употребить слово «давило».

Но нам очень хотелось победить, и мне лично. Значит, до этого мы были не достойны того, чтобы поднять кубок. Несмотря на то, что прилагали максимум усилий.

Значит, в то время добивались других вещей: занимались формированием нашей детской академии, развивали клубную вертикаль, реализовывали коммерческие и общественные проекты.

Отмечу, что победы у нас все-таки были. В 2010 году мы выиграли Кубок Шпенглера. Мы последний российский клуб, который достигал этого результата.

– У вас как у генменеджера была возможность предложить любой контракт игроку, или же лимиты по суммам все-таки существовали?

– По игрокам звездного уровня, как Ковальчук, решения принимались на уровне выше.

В СКА не было такого, что был один ответственный человек, который мог предлагать любые контракты.

Когда речь шла о звезде, решение принимал Совет директоров. Деньги все равно считались, контролировались. Не было вседозволенности, – сказал бывший генеральный директор СКА Андрей Точицкий.