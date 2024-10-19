Шипачев – новый рекордсмен КХЛ по числу матчей! Его крутая карьера – в фотографиях

1002 игры за плечами.

Вадим Шипачев провел 1002-й матч в КХЛ – это рекорд лиги по количеству игр. Капитан минского «Динамо» превзошел результат защитника Евгения Бирюкова. Вспоминаем, как складывалась карьера рекордсмена.

Вадим – воспитанник череповецкого хоккея. На взрослом уровне он дебютировал в сезоне-2005/06 за «Северсталь» – это было еще в Суперлиге. Тогда он провел только два матча и отправился в «Белгород» набираться опыта. Через два года форвард вернулся и стал одним из важных игроков основы. А с сезона-2009/10 – еще и одним из лучших бомбардиров команды.

Результативность в «Северстали» быстро заметили в сборной, и в 2001-м Шипачев получил вызов на Еврохоккейтур. Он провел три матча на «Шведских хоккейных играх» и отдал пас на Евгения Кузнецова в игре против Чехии (4:2).

В 2013-м закончился контракт Шипачева с «Северсталью», и он перешел в СКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина в сезонах-2014/15 и 2016/17.

В следующем сезоне-2015/16 уехавшего в НХЛ Панарина заменил Никита Гусев, а еще через год команда повторила достижение.

В мае 2017-го 30-летний Шипачев рискнул и отправился в НХЛ, подписав контракт с «Вегасом». В октябре он дебютировал против «Бостона» и сразу отметился победной шайбой. Правда, после трех матчей его все равно отправили в фарм. Он отказался выступать за «Вулвз» и получил дисквалификацию, так и не сыграв больше в НХЛ. Теперь Шипачев шутит: «Чего не хватило до 1000 в НХЛ? 997 игр. Совсем чуть-чуть».

Шипачев пять раз участвовал в Матчах звезд КХЛ. Уровень легендарности этого фото зашкаливает.

В 2020-м Шипачев вернулся на Олимпиаду в Пекине, но уже в престижном статусе. Он был назначен знаменосцем российской команды на церемонии открытия. Шипачев стал пятым хоккеистом в истории сборной с подобным достижением. До этого были Николай Сологубов (1960), Владислав Третьяк (1976, 1984), Вячеслав Фетисов (1988) и Алексей Морозов (2010).

Карьеру в КХЛ Шипачев продолжил в «Ак Барсе». Изначально он пришел к Знарку, под руководством которого играл в сборной, но тренера быстро отправили в отставку. Шипачеву пришлось подстраиваться под непривычный хоккей Зинэтулы Билялетдинова. В сезоне-2022/23 он вместе с командой дошел до финала Кубка Гагарина, где только в седьмой игре уступил ЦСКА. Сам Шипачев в том плей-офф сыграл не последнюю роль – стал лидером команды по победным шайбам. Так развеял миф о некубковости.

Об уходе из «Ак Барса» Шипачев узнал даже не от руководства – кассирши в Казани поделились слухами. Для него это решение стало потрясением, но завершать карьеру он не собирался. Выбрал минское «Динамо», где его встретили с размахом – жители столицы собрались в центре города возле экрана, на котором объявили о его переходе.

За пределами льда Шипачев – любящий муж и отец. У него и супруги Екатерины трое детей: две старшие дочери Полина и Кристина, а также сын Илья. При этом, где бы ни выступал Вадим, его близкие переезжают вслед за ним.

Помимо хоккея Вадим увлекается и другими видами спорта. А в детстве вообще мечтал развиваться в футболе, пока друг не привел его в хоккей. Кто знает, возможно, если бы не он, сейчас у нас не был бы другой рекордсмен по количеству матчей в КХЛ.

Что интересно: Шипачев никогда не гнался за наградами. Как говорил сам игрок, для него победа команды всегда в приоритете. А на бомбардирский рекорд Сергея Мозякина он вообще никогда не замахивался – мол, ему на этот Эверест не взобраться.

Фото: РИА Новости /Игорь Руссак, Алексей Даничев, Рамиль Ситдиков, Александр Неменов, Алексей Филиппов, Алексей Куденко / Михаил Корытов, Алексей Филиппов, Григорий Соколов, Владимир Федоренко, Сергей Пятаков, Сергей Гунеев, Виталий Белоусов, Александр Вильф; Gettyimages /Elsa / Staff, Bruce Bennett / Staff, Maddie Meyer / Staff; Joel Marklund/ZUMAPRESS.com, Melanie Duchene/ZUMAPRESS.com, Ludvig Thunman/ZUMAPRESS.com, Huebner/Blatterspiel, Joel Marklund/ZUMAPRESS.com, HC Ska/Instagram.com, Tomi Hänninen/Newspix24, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; East News /AP, CTK, Ivan Sekretarev, Jack Dempsey, John Locher, AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Natacha Pisarenko, Matt Slocum