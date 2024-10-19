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Овечкин поздравил Шипачева с рекордом КХЛ по матчам: «Ты большой молодец. Показывай свой уровень, мастерство, желание, радуй болельщиков игрой и делай больше рекордов»

Александр Овечкин поздравил Вадима Шипачева с рекордом по матчам в КХЛ.

37-летний нападающий минского «Динамо» принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм. 

«Шипа, привет. Хочу поздравить тебя с рекордом КХЛ. Ты большой молодец.

Показывай свой уровень, мастерство, желание, радуй болельщиков своей игрой и делай больше рекордов. Всего тебе самого наилучшего», – сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в видеообращении.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВадим Шипачев
Р-Спорт
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