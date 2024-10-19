Овечкин поздравил Шипачева с рекордом КХЛ по матчам: «Ты большой молодец. Показывай свой уровень, мастерство, желание, радуй болельщиков игрой и делай больше рекордов»

Александр Овечкин поздравил Вадима Шипачева с рекордом по матчам в КХЛ.

37-летний нападающий минского «Динамо » принял участие в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика». Этот матч стал для Шипачева 1002-м в лиге, он побил рекорд Евгения Бирюкова (1001) по играм.

«Шипа, привет. Хочу поздравить тебя с рекордом КХЛ . Ты большой молодец.

Показывай свой уровень, мастерство, желание, радуй болельщиков своей игрой и делай больше рекордов. Всего тебе самого наилучшего», – сказал капитан «Вашингтона » Александр Овечкин в видеообращении.