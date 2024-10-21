Гавриков против «Анахайма»: передача, 2 блока, 2 перехвата и «+3» за 23:22. У него 3 очка и «+4» в 6 играх

Владислав Гавриков отметился результативной передачей в игре с «Анахаймом».

Защитник «Лос-Анджелеса » ассистировал Кевину Фиале, поразившему пустые ворота в концовке игры регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (4:1).

На счету россиянина стало 3 (0+3) очка в 6 играх при полезности «+4» и 16 заблокированных бросках соперников (лучший показатель в команде).

Сегодня Гавриков (23:22, 3:45 – в меньшинстве, «+3») отметился 1 броском в створ и 1 мимо, 2 блоками и 2 перехватами.