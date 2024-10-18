Гавриков сыграл 28 минут за «Лос-Анджелес» в матче против «Монреаля»: 2 передачи, 2 броска, 2 блока и «+1»
Владислав Гавриков сыграл 28 минут за «Лос-Анджелес» в матче с «Монреалем».
Российский защитник помог «Кингс» обыграть «Канадиенс» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Сегодня 28-летний игрок дважды ассистировал партнерам, набрав первые очки в сезоне.
Кроме того, Гавриков (28:00 – рекордное время в сезоне, 6:34 – в меньшинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 3 мимо, а также сделал 2 блока.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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