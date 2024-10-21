«Виннипег» обыграл «Питтсбург» (6:3 после 0:2), одержав 5-ю победу в 5 матчах. «Джетс» лидируют на Западе

«Виннипег» обыграл «Питтсбург» (6:3 после 0:2), одержав 5-ю победу в 5 матчах.

«Джетс» обыграли «Пингвинс» и остались единственной командой НХЛ , идущей со стопроцентным результатом по очкам.

С 10 очками в 5 играх канадский клуб лидирует в Центральном дивизионе и Западной конференции.

В матче против пенсильванцев «Виннипег » уступал со счетом 0:2 по ходу второго периода, но вышел вперед уже к концу этого игрового отрезка, а затем выиграл и третий период.