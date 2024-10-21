«Виннипег» обыграл «Питтсбург» (6:3 после 0:2), одержав 5-ю победу в 5 матчах. «Джетс» лидируют на Западе
«Виннипег» обыграл «Питтсбург» (6:3 после 0:2), одержав 5-ю победу в 5 матчах.
«Джетс» обыграли «Пингвинс» и остались единственной командой НХЛ, идущей со стопроцентным результатом по очкам.
С 10 очками в 5 играх канадский клуб лидирует в Центральном дивизионе и Западной конференции.
В матче против пенсильванцев «Виннипег» уступал со счетом 0:2 по ходу второго периода, но вышел вперед уже к концу этого игрового отрезка, а затем выиграл и третий период.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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