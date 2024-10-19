«Металлург» не забил «Витязю» (0:2), проиграв 3 из 5 последних матчей. Вратарь Дорожко сыграл на ноль, отбив 34 броска
«Металлург» не забил ни одного гола в матче против «Витязя».
Команда тренера Андрея Разина проиграла со счетом 0:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер «Витязя» Максим Дорожко сделал первый шатаут в этом сезоне, отразив все 34 броска.
Уральский клуб проиграл три из пяти прошедших матчей в чемпионате. «Металлург» находится на пятой строчке в таблице Восточной конференции, имея в активе 18 баллов в 19 матчах.
«Витязь» набрал 18 очков в 17 играх и занимает седьмую позицию в таблице Западной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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