И. о. министра спорта Башкирии: «У «Салавата» непростые времена. Мальчишки и девчонки должны играть в наших командах. Тогда и будет больше побед – уверен»
Ранее появилась информация, что легионеры команды не хотели играть в матче против «Трактора» (2:4).
– Как вы оцените шансы «Салавата Юлаева» выстрелить? Как вы это воспринимаете? Душа болит?
– У меня душа болит за все: за хоккей, футбол и за [другие] игровые виды спорта. Сегодня у «Салавата Юлаева» непростые времена.
У многих наших профессиональных клубов все сложно. Но мы говорим о том, что мальчишки и девчонки должны играть в наших командах.
Когда это будет, тогда и будет больше побед – я в этом уверен.
– СМИ написали про долги «Салавата Юлаева».
– Это технические моменты и над ними работает генеральный директор клуба. Уверен, что в ближайшее время все будет решено.
Слухи не комментируем. Мне неизвестно о том, что кто‑то отказывался выходить на лед против «Трактора», – сказал исполняющий обязанности министра спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов.
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