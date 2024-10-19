И. о. министра спорта Башкирии о «Салавате»: «Самое главное, о чем говорит наш президент, – чтобы играли воспитанники»
Руслан Хабибов заявил о важности выступлений местных воспитанников за «Салават Юлаев».
– Когда «Салават Юлаев» вновь привезет Кубок Гагарина в Уфу?
– Здесь есть много различных факторов. Команде всегда ставятся максимальные задачи.
Может быть, не всегда их получается выполнить, но самое главное в наших профессиональных командах и клубах, о чем говорит сейчас и наш президент, – чтобы там прежде всего играли воспитанники регионов, в нашем случае, республики.
Объективно скажу, что не всегда это получается не только в нашем регионе, несмотря на то, что регион крепкий и мощный в спортивной составляющей.
Будем воспитывать наших чемпионов, детишек, которые будут побеждать и завоевывать кубки не только в футболе и хоккее, но и в фехтовании, – сказал исполняющий обязанности министра спорта республики Башкортостан Руслан Хабибов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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