И. о. министра спорта Башкирии о «Салавате»: «Самое главное, о чем говорит наш президент, – чтобы играли воспитанники»

Руслан Хабибов заявил о важности выступлений местных воспитанников за «Салават Юлаев».

– Когда «Салават Юлаев» вновь привезет Кубок Гагарина в Уфу?

– Здесь есть много различных факторов. Команде всегда ставятся максимальные задачи.

Может быть, не всегда их получается выполнить, но самое главное в наших профессиональных командах и клубах, о чем говорит сейчас и наш президент, – чтобы там прежде всего играли воспитанники регионов, в нашем случае, республики.

Объективно скажу, что не всегда это получается не только в нашем регионе, несмотря на то, что регион крепкий и мощный в спортивной составляющей.

Будем воспитывать наших чемпионов, детишек, которые будут побеждать и завоевывать кубки не только в футболе и хоккее, но и в фехтовании, – сказал исполняющий обязанности министра спорта республики Башкортостан Руслан Хабибов.