  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хоккеисты минского «Динамо» пришли на матч в масках с лицом Шипачева. Вадим проведет рекордную 1002-ю игру в КХЛ
Фото
7

Хоккеисты минского «Динамо» пришли на матч в масках с лицом Шипачева. Вадим проведет рекордную 1002-ю игру в КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» провели акцию в честь рекодного матча Вадима Шипачева.

Клуб из Беларуси проведет против «Нефтехимика» матч Фонбет чемпионата КХЛ.

Этот матч станет 1002-м в лиге для нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева.

Он выйдет на первое место в КХЛ по этому показателю и опередит Евгения Бирюкова (1001 матч).

На матч хоккеисты «Динамо» приехали в масках с лицом Шипачева.

Фото: t.me/hcdinamoby

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
logoНефтехимик
фото
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВадим Шипачев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
И. о. министра спорта Башкирии: «У «Салавата» непростые времена. Мальчишки и девчонки должны играть в наших командах. Тогда и будет больше побед – уверен»
12 минут назад
Глотов предложил изменить начисление очков: «Когда даешь обратный пас, голевую не записывают. В НХЛ такого нет – там считают даже отскоки от щитков»
738 минут назад
КХЛ. «Сибирь» принимает «Северсталь», «Амур» и «Спартак» забросили 9 шайб, «Динамо» Москва в гостях у «Торпедо», «Локомотив» против «Барыса»
6948 минут назадLive
НХЛ. «Тампа» в гостях у «Оттавы», «Флорида» примет «Вегас», «Вашингтон» против «Нью-Джерси», «Торонто» сыграет с «Рейнджерс»
2353 минуты назад
Головков из «Витязя» – четвертый хоккеист в КХЛ, сыгравший 700+ матчей за одну команду. Он сын президента клуба
4сегодня, 11:46
И. о. министра спорта Башкирии о «Салавате»: «Самое главное, о чем говорит наш президент, – чтобы играли воспитанники»
17сегодня, 11:10
Маршессо про 4 поражения «Нэшвилла» подряд: «У нас немного хрупкая команда. Мы недостаточно хороши и должны работать усерднее»
4сегодня, 10:45
Федотов о Гру в «Тракторе»: «Скептики или замолчали, или говорят что-то невнятное. Путь еще выше с Заварухиным мало просматривался в голове Волкова»
4сегодня, 10:31
«Спартак» одержал вторую победу подряд, отыграв «-2» у «Амура» и «-2» у «Авангарда» в ходе матчей
4сегодня, 10:01
Кузнецов о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Глупый вопрос, конечно, догонит. У Саши столько мастерства, таланта – это просто дело времени»
13сегодня, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Мартемьянов о поражении «Амура»: «Нет никаких претензий по самоотдаче, желанию выиграть. «Спартак» грамотно оборонялся, но надо моменты реализовывать»
3сегодня, 11:31
Жамнов о победе над «Амуром»: «Нет такого тренера, который был бы всем доволен. Нервозная игра, проспали начало – «Спартаку» есть над чем работать»
5сегодня, 11:19
Плотников про 500 голов Малкина в НХЛ: «Не каждому дано до такого дойти – только единицам. Желаю забить еще столько же»
3сегодня, 10:59
«Амур» проиграл 12 из 17 матчей в сезоне КХЛ. Команда Мартемьянова вела 2:0, но уступила «Спартаку» и идет 11-й на Востоке
4сегодня, 10:11
Сын Зарипова подписал соглашение с «Юнисоном» из ВХЛ. Форвард сыграл 6 матчей за «Барс» в прошлом сезоне
сегодня, 09:41
Рябыкин о Криштофе: «Легионерский вопрос становится еще более тонким. Остаюсь сторонником пяти иностранцев, они помогают держать уровень КХЛ»
сегодня, 08:46
«Барыс» расторг контракт с Де Лео с выплатой компенсации. У форварда 0 очков в 9 матчах сезона
1сегодня, 08:36
Федотов о Кравцове: «Именно такой Виталий нужен был «Рейнджерс» и «Ванкуверу». Почувствовал, что если так пойдет, карьера может печально закончиться. Он в идеальной форме»
1сегодня, 08:26
Коньков о 1000-й игре Шипачева в КХЛ: «Его будущий рекорд по количеству матчей в лиге будет незыблемым, думаю»
2сегодня, 07:55
Салливан о том, что вратарь «Питтсбурга» Джерри не сыграл против «Каролины»: «Тристан сейчас не в лучшей форме. Мы должны попытаться ему помочь»
6сегодня, 07:40