Хоккеисты минского «Динамо» пришли на матч в масках с лицом Шипачева. Вадим проведет рекордную 1002-ю игру в КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» провели акцию в честь рекодного матча Вадима Шипачева.

Клуб из Беларуси проведет против «Нефтехимика » матч Фонбет чемпионата КХЛ .

Этот матч станет 1002-м в лиге для нападающего минского «Динамо » Вадима Шипачева .

Он выйдет на первое место в КХЛ по этому показателю и опередит Евгения Бирюкова (1001 матч).

На матч хоккеисты «Динамо» приехали в масках с лицом Шипачева.

Фото: t.me/hcdinamoby