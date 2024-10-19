Хоккеисты минского «Динамо» пришли на матч в масках с лицом Шипачева. Вадим проведет рекордную 1002-ю игру в КХЛ
Хоккеисты минского «Динамо» провели акцию в честь рекодного матча Вадима Шипачева.
Клуб из Беларуси проведет против «Нефтехимика» матч Фонбет чемпионата КХЛ.
Этот матч станет 1002-м в лиге для нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачева.
Он выйдет на первое место в КХЛ по этому показателю и опередит Евгения Бирюкова (1001 матч).
На матч хоккеисты «Динамо» приехали в масках с лицом Шипачева.
Фото: t.me/hcdinamoby
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал минского «Динамо»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости