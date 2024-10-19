«Адмирал» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Ладу» (5:3). Команда Тамбиева идет 7-й на Востоке
«Адмирал» завершил серию из трех поражений подряд.
Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла «Ладу» (5:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, дальневосточники победили впервые после трех поражений – от «Лады» (1:5), «Северстали» (5:6 ОТ) и «Трактора» (0:2).
«Адмирал» набрал 17 очков в 16 матчах и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции.
«Лада» имеет в активе 16 баллов в 18 играх и располагается на 9-й позиции в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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