«Адмирал» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Ладу» (5:3). Команда Тамбиева идет 7-й на Востоке

«Адмирал» завершил серию из трех поражений подряд.

Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла «Ладу» (5:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Таким образом, дальневосточники победили впервые после трех поражений – от «Лады» (1:5), «Северстали» (5:6 ОТ) и «Трактора» (0:2).

«Адмирал » набрал 17 очков в 16 матчах и занимает 7-е место в таблице Восточной конференции.

«Лада » имеет в активе 16 баллов в 18 играх и располагается на 9-й позиции в конференции.