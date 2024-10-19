Гребенкин набрал 1-е очко в АХЛ – в 3-м матче за «Торонто Марлис». У форварда «Рочестера» Неучева 1+3 в 3 играх
Никита Гребенкин набрал 1-е очко в АХЛ – в 3-м матче за фарм «Торонто».
21-летний форвард «Марлис» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата лиги с «Рочестером» (4:2).
В составе фарма «Баффало» голевая передача на счету форварда Виктора Неучева. В активе 20-летнего россиянина 4 (1+3) очка в 3 играх в сезоне.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
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