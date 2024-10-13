Гребенкин дебютировал в АХЛ. Он не набрал очков за фарм «Торонто»
Никита Гребенкин дебютировал в АХЛ.
Нападающий провел свой первый матч в составе фарм-клуба «Торонто».
«Марлис» обыграли «Сан-Диего Гуллз» со счетом 4:3. Никита Гребенкин не отметился результативными действиями. Он нанес 2 броска в створ ворот.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
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