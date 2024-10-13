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Гребенкин дебютировал в АХЛ. Он не набрал очков за фарм «Торонто»

Никита Гребенкин дебютировал в АХЛ.

Нападающий провел свой первый матч в составе фарм-клуба «Торонто».

«Марлис» обыграли «Сан-Диего Гуллз» со счетом 4:3. Никита Гребенкин не отметился результативными действиями. Он нанес 2 броска в створ ворот.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
logoТоронто
logoАХЛ
logoТоронто Марлис
logoСан-Диего Гуллз
logoНикита Гребенкин
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