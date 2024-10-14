Ахтямов отразил 37 из 38 бросков «Сан-Диего» в дебютной игре в АХЛ за фарм «Торонто». Его признали 1-й звездой матча
Артур Ахтямов отразил 37 из 38 бросков в дебютной игре в АХЛ за фарм «Торонто».
«Марлис» обыграли фарм-клуб «Анахайма» (4:1) в матче регулярного чемпионата.
22-летний экс-вратарь «Ак Барса» был признан 1-й звездой встречи. Форвард Александер Нюландер, сделавший дубль, был назван 2-й звездой.
Форвард «Марлис» Никита Гребенкин остался без очков во 2-й игре подряд.
Фото: Leafslatest
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт АХЛ
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