Георгиев отразил 17 из 20 бросков «Анахайма», победа – 1-я в сезоне. У вратаря «Колорадо» 81,0% сэйвов и КН 4,99 после 5 игр

Александр Георгиев пропустил 3 шайбы в победном матче с «Анахаймом».

«Колорадо » обыграл «Дакс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

Российский вратарь отразил 17 из 20 бросков. Победа стала для него первой в сезоне.

В каждой из 5 игр в текущем регулярном чемпионате Георгиев пропускал не менее 3 шайб (81,1% сэйвов, коэффициент надежности 4,99).