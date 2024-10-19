Георгиев отразил 17 из 20 бросков «Анахайма», победа – 1-я в сезоне. У вратаря «Колорадо» 81,0% сэйвов и КН 4,99 после 5 игр
Александр Георгиев пропустил 3 шайбы в победном матче с «Анахаймом».
«Колорадо» обыграл «Дакс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Российский вратарь отразил 17 из 20 бросков. Победа стала для него первой в сезоне.
В каждой из 5 игр в текущем регулярном чемпионате Георгиев пропускал не менее 3 шайб (81,1% сэйвов, коэффициент надежности 4,99).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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