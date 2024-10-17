Георгиев пропустил 4 гола от «Бостона», отбив 20 из 24 бросков. У него 80% сэйвов и КН 5,79 в 4 играх в сезоне
Александр Георгиев пропустил 4 гола в матче НХЛ.
Вратарь «Колорадо» отразил 20 из 24 бросков в игре регулярного чемпионата против «Бостона» (3:5). 5-ю шайбу «Брюинс» забросили в пустые ворота.
28-летний Александр Георгиев провел второй полный матч в сезоне. В двух первых играх чемпионата его заменяли.
В 4 матчах в сезоне у Георгиева 3 поражения (еще одно досталось его сменщику Юстусу Аннунену) при 17 пропущенных шайбах, 80% сэйвов и коэффициенте надежности 5,79.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости