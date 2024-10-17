  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Георгиев пропустил 4 гола от «Бостона», отбив 20 из 24 бросков. У него 80% сэйвов и КН 5,79 в 4 играх в сезоне
12

Георгиев пропустил 4 гола от «Бостона», отбив 20 из 24 бросков. У него 80% сэйвов и КН 5,79 в 4 играх в сезоне

Александр Георгиев пропустил 4 гола в матче НХЛ.

Вратарь «Колорадо» отразил 20 из 24 бросков в игре регулярного чемпионата против «Бостона» (3:5). 5-ю шайбу «Брюинс» забросили в пустые ворота.

28-летний Александр Георгиев провел второй полный матч в сезоне. В двух первых играх чемпионата его заменяли.

В 4 матчах в сезоне у Георгиева 3 поражения (еще одно досталось его сменщику Юстусу Аннунену) при 17 пропущенных шайбах, 80% сэйвов и коэффициенте надежности 5,79.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
logoБостон
logoКолорадо
logoНХЛ
logoАлександр Георгиев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макар про поражение 2:6 и «минус 3» за полезность: «Близкий матч для «Колорадо» – если бы я не сыграл»
815 октября, 10:01
Беднар о «Колорадо» после 2:6 от «Айлендерс»: «Наша игра мне не понравилась – от начала и до конца. Она ужасна. Никаких оправданий»
815 октября, 06:20
Цыплаков сделал 1-ю передачу в НХЛ в матче с «Колорадо». У него 2 очка в 3 играх в дебютном сезоне
215 октября, 04:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Колорадо» проиграл все 4 матча в сезоне НХЛ с общим счетом 13:25
618 минут назад
Минтюков – 2-я звезда матча против «Юты»: 2 гола, «плюс 2», 2 броска и 3 блока за 21:55
236 минут назад
НХЛ. «Питтсбург» одолел «Баффало» – 6:5, «Торонто» забросил 6 шайб «Лос-Анджелесу», «Колорадо» проиграл «Бостону», «Анахайм» победил «Юту»
184сегодня, 04:59
Задоров против «Колорадо»: 3-я передача в сезоне, драка, «плюс 2», 1 блок и 1 хит за 18:20
1сегодня, 04:55Видео
Малкин вышел на 2-е место в истории НХЛ по очкам в овертаймах (41), обойдя Овечкина. Больше только у Кросби (45)
7сегодня, 04:47
КХЛ. «Амур» сыграет с «Северсталью», «Авангард» – со «Спартаком», «Металлург» против минского «Динамо», СКА примет ЦСКА
15сегодня, 04:12
Малкин забросил 500-ю шайбу в НХЛ с передачи Кросби. В 2022 году Сидни забил свой 500-й гол с паса Евгения
11сегодня, 03:50
Малкин набрал 1+3 в матче с «Баффало» и единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ. У него 11 очков в 5 играх
20сегодня, 03:35
Кросби – 10-й игрок в истории НХЛ, набравший 1600+ очков. Быстрее этой отметки достигли только Гретцки, Лемье, Дионн и Ягр
34сегодня, 03:25
Малкин – 2-й россиянин в НХЛ, забросивший 500 шайб. В истории лиги – 48-й игрок с таким достижением
34сегодня, 03:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Сергачев против «Анахайма»: 4-я передача в сезоне, «плюс 1», 1 бросок и 4 блока за 27:52
27 минут назад
Плотников о погоне Овечкина за Гретцки: «Все дружно ждем, когда он побьет рекорд. Если не в этом сезоне, то в следующем точно»
2сегодня, 04:27
Кузнецов про интервью в перерывах: «Лучше пошутить, чем говорить какие-то серьезные вещи. Я пашу, как лошадь, в СКА это видят»
4вчера, 21:45
Сикьюра после 3:1 с «Ак Барсом»: «Моя самая тяжелая игра в КХЛ. Это очень сильная лига, здесь много хороших игроков, силовой борьбы, высокий темп»
вчера, 21:35
Рыбин о Панарине: «Один из лидеров «Рейнджерс». Из года в год под 100 очков набирает»
1вчера, 21:16
Плющев о ЦСКА: «В «яму» просто так не попадают, туда заводят. Это сделал штаб – сборная солянка из тренеров, которые и истории клуба не знают, не несут ничего армейского»
4вчера, 20:44
Кравец об 1:5: «Локомотив» играл, а «Куньлунь» наблюдал. Уступаем по всем показателям, поэтому такой счет. Если каждый будет работать, как Якупов, результат будет другим»
1вчера, 20:32
Заврагин о СКА: «Чувствую себя хорошо, атмосфера на высоком уровне. Все игроки здесь звезды. Конкуренция есть в любом клубе»
1вчера, 19:43
Козлов о 3:2 с «Барысом»: «Салават» выглядел динамичнее, проявили характер, блокировали броски. Продолжаем выездную серию, можем играть лучше»
4вчера, 18:49
Гатиятулин об 1:3 с «Трактором»: «Первый период у «Ак Барса» получился, моменты были. Сказалась потеря ведущих нападающих, может»
2вчера, 18:08