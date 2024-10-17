Георгиев пропустил 4 гола от «Бостона», отбив 20 из 24 бросков. У него 80% сэйвов и КН 5,79 в 4 играх в сезоне

Александр Георгиев пропустил 4 гола в матче НХЛ.

Вратарь «Колорадо » отразил 20 из 24 бросков в игре регулярного чемпионата против «Бостона » (3:5). 5-ю шайбу «Брюинс» забросили в пустые ворота.

28-летний Александр Георгиев провел второй полный матч в сезоне. В двух первых играх чемпионата его заменяли.

В 4 матчах в сезоне у Георгиева 3 поражения (еще одно досталось его сменщику Юстусу Аннунену) при 17 пропущенных шайбах, 80% сэйвов и коэффициенте надежности 5,79.