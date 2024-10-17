Георгиев после 3:5 от «Бостона»: «Я верю в команду. «Колорадо» может много забивать. Мы можем отлично играть в защите. Нужно извлечь из этого урок, не отчаиваться»
Александр Георгиев высказался после поражения от «Бостона» (3:5).
Вратарь «Колорадо» отразил 20 из 24 бросков. 5-ю шайбу «Брюинс» забросили в пустые ворота.
«Трудно сказать, что ты играл хорошо, когда пропускаешь четыре гола. Это действительно сложная ситуация.
Мы просто делаем все, что можем, каждый день. И я чувствую, что если все будут это делать, то у нас будет хороший шанс каждый вечер.
Я верю в команду. У нас хорошая команда, которая может много забивать. Мы можем отлично играть в защите. Просто нужно извлечь из этого урок, не отчаиваться и переходить к следующему матчу с холодной головой», – сказал вратарь «Колорадо» Александр Георгиев.
Георгиев пропустил 4 гола от «Бостона», отбив 20 из 24 бросков. У него 80% сэйвов и КН 5,79 в 4 играх в сезоне
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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