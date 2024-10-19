«Виннипег» начал сезон НХЛ с 4 побед впервые в своей истории. У «Сан-Хосе» 5 поражений подряд на старте с разницей 11:22

«Виннипег» начал сезон НХЛ с 4 побед впервые в истории франшизы.

«Джетс» разгромили «Сан-Хосе » (8:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Канадский клуб одержал 4-ю победу в 4 матчах на старте сезона, продолжив рекордную для франшизы серию. Ранее «Атланта» и «Виннипег » начинали сезон максимум с 2 побед подряд.

«Шаркс», в свою очередь, проиграли 5 матчей из 5 (разница шайб – 11:22), в том числе 2 – за пределами основного времени.