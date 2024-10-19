«Виннипег» начал сезон НХЛ с 4 побед впервые в своей истории. У «Сан-Хосе» 5 поражений подряд на старте с разницей 11:22
«Виннипег» начал сезон НХЛ с 4 побед впервые в истории франшизы.
«Джетс» разгромили «Сан-Хосе» (8:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Канадский клуб одержал 4-ю победу в 4 матчах на старте сезона, продолжив рекордную для франшизы серию. Ранее «Атланта» и «Виннипег» начинали сезон максимум с 2 побед подряд.
«Шаркс», в свою очередь, проиграли 5 матчей из 5 (разница шайб – 11:22), в том числе 2 – за пределами основного времени.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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